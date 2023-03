Perugia, lupo ferisce un cane vicino a un'abitazione alle porte della città

Alessandro Antonini 09 marzo 2023 a

"Il mio cane è stato assalito e ferito vicino casa: secondo il nostro veterinario le ferite sono compatibili con l'attacco di un lupo". A parlare è Barbara, la proprietaria di Becs, un meticcio aggredito nei giorni scorsi in un campo nei pressi di un'abitazione a Pianello, Perugia. Il cane, che ha riportato tre ferite da morso, è stato curato in un ambulatorio veterinario di Ripa. Intanto il consigliere comunale di Perugia, in quota Lega, David Bonifazi, segnala più casi di avvistamenti di lupi nei pressi dell'abitato sempre nella zona di Pianello. La stesa Barbara fa un appello alle istituzioni per indicare "il rischio che stiamo correndo, visto che abbiamo dei bambini piccoli".

