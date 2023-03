Umbria terra di case popolari: con 74,6 alloggi ogni 100 mila abitanti è seconda in Italia

09 marzo 2023 a

L’Umbria è terra di case popolari e asili nido. Lo certifica il report Welfare Italia Index, Think Tank, nato su iniziativa di Unipol Gruppo per il 2022 in collaborazione con The European House - Ambrosetti.

La regione conferma la dodicesima posizione nel ranking regionale dell’efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare (sul podio ci sono le province di Bolzano, Trento e il Friuli Venezia Giulia), ma con punte di eccellenza con la seconda posizione per quanto riguarda il numero di posti degli asili nido e quello di alloggi popolari. Due risultati enormi ma che non sono gli unici rispetto a quanto scandagliato dal report riguardante il welfare (l’Umbria si posizione tra Lazio e Marche).

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 9 marzo 2023



