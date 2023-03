Umbria, Fortunato Baliani: "Ora vado in bici per trovare ispirazione per le mie pizze"

Nicola Uras 08 marzo 2023 a

Mozzarella di bufala, San Marzano, pomodoro secco, ‘nduja. Anche con le pizze Fortunato Baliani, sedici anni da ciclista professionista, va sempre all’attacco come quando scattava sulle salite più dure del Giro d’Italia. “Non è per tutti, ma gli ingredienti legano bene ed è dedicata al sud” svela Fortunato che dopo 16 anni di ciclismo professionistico (e 13 vittorie) ora si è dedicato anima e corpo alla sua nuova attività di pizzaiolo. Sempre con la stessa passione che lo contraddistingueva quando si alzava sui pedali e - in particolare nelle tappe di montagna della corsa rosa - attaccava a ripetizione e andava in fuga, facendo emozionare tutti gli appassionati con le sue azioni coraggiose e mai banali.

Baliani, come è nata questa nuova vita da pizzaiolo dopo quella da ciclista?

“Ho sempre avuto la passione per la cucina, anche quando correvo. Quando ho smesso con il ciclismo ho fatto l’albergatore, alla Torre della Botonta. Mi piaceva molto, i clienti non mancavano e mi divertivo anche, ma le giornate erano troppo piene e dovevo stare in albergo sette giorni su sette. Troppo. Avevo bisogno di spazi per me e la bicicletta. Così ho deciso di cambiare e di buttarmi nella pizzeria ampliando il bar di mia sorella Roberta. Adesso ho più tempo per continuare, ogni tanto, ad andare in bici”.

Complicato lavorare fianco a fianco con un familiare?

“Meglio una sorella socio, che un socio che non conosci...”.

La sua giornata tipo come è cadenzata solitamente?

“La mattina, tre o quattro volte a settimana, esco in bici. Due ore nella stagione più fredda, tre o quattro in quella più calda. Poi a mezzogiorno in pizzeria tiro fuori l’impasto per la giornata e preparo quello per l’indomani perché io faccio la lunga lievitazione. Poi un riposino, magari dando un’occhiata alle gare di ciclismo se ci sono in televisione, e alle 17 sono in pizzeria pronto a soddisfare le esigenze dei miei clienti”.

Chi viene nel suo locale?

“Qualche curiosone per vedere come fa la pizza Baliani, l’ex ciclista, c’è. Ma anche amici, appassionati di biciclette e semplici clienti. Hanno assaggiato le mie specialità anche ex compagni come Domenico Pozzovivo e Salvatore Puccio quando si trova in Umbria. Un giorno dalla Colombia è piombato anche Juliàn Arredondo, ex maglia blu al Giro alcuni anni fa”.

Pizza speciale del menù Baliani?

“Sicuramente la Trevana con sedano nero, una tipicità del mio territorio, e aggiunta di gorgonzola, salsiccia e mozzarella. Ma si può gustare solo nella seconda parte dell’anno perché seguo la stagionalità dei prodotti. Cerco ingredienti di qualità, prevalentemente del territorio e uso farina con crusca. Ma continuo a studiare e applicare le mie idee che mi frullano in testa specialmente in bicicletta. Fare i miei chilometri quotidiani mi aiuta a trovare l’ispirazione, penso alle mie future creazioni ma soltanto se sono da solo... Per questa mia attitudine nei confronti della pizza devo sempre ringraziare il mio mentore, Favio Gargiulo, un maestro di livello internazionale: in me ha trovato delle doti, si è meravigliato”.

La Tirreno-Adriatico fa tappa a Foligno, sarà al traguardo?

“Assolutamente sì. Non posso mancare a una corsa che arriva a pochi chilometri da casa. Probabilmente seguirò alcuni passaggi lungo il percorso. Il mondo del ciclismo d’altronde mi vuole sempre bene e mi fa piacere anche salutare qualche faccia conosciuta”.

Chi vincerà?

“La tappa è per velocisti quindi le squadre meglio attrezzate con gli sprinter cercheranno di tenere la corsa chiusa. Mi incuriosisce in ottica classifica Roglic, penso possa fare come il Contador del 2008 al Giro d’Italia, c’ero anche io quell’anno”.

Le piace il ciclismo attuale con questi giovani talenti che se le danno di santa ragione?

"Bellissimo. Gli ultimi due anni in particolare, dopo il Covid. Il Tour dello scorso anno è stato il più spettacolare degli ultimi trent’anni con la sfida tra Pogacar e Vingegaard. I giovani campioni mi piacciono tutti, sono all’avanguardia. Si divertono e ci fanno divertire. Purtroppo sono tutti stranieri, non ci sono ancora italiani all’altezza, per ora”.

C’è invece un Baliani in gruppo adesso?

“Non lo vedo un attaccante che azzardava come me anche senza vincere...”.

Il ricordo più bello della sua carriera?

“Quando sono passato per primo sul Pordoi. Un’emozione unica. Ancora oggi molti appassionati che salgono su quella cima fanno una foto con la mia scritta e me la inviano. Poi io la pubblico sui social”.

Il rammarico?

“Quello che mi perseguita ogni volta che si parla della mia carriera, la tappa del Giro 2008 che ricordava Pantani e arrivava a Cesena: caduta a 500 metri dall’arrivo con la vittoria a portata di mano. La mia grande occasione persa. Però...”.

Però?

“L’eventuale vittoria sarebbe stata una grande soddisfazione, sicuramente. Ma non avrebbe spostato l’amore nei miei confronti da parte degli appassionati. Alla fine sono ricordato per il coraggio, la fantasia, gli attacchi in montagna e le fughe”.

Adesso quando esce in bici che giro fa?

“Quello preferito è la salita verso Assisi, quindi Colle Pino e poi a casa. D’estate invece l’uscita è più lunga, come quando ero ancora un professionista. Vado verso la Valnerina”.

Negli ultimi anni tanti suoi ex compagni di gruppo sono stati uccisi sulle strade, da Scarponi a Rebellin. Come sono quelle in Umbria?

“Noi siamo fortunati, la regione è piccola c’è tanto verde che ci invidiano tutti e soprattutto poco traffico, se si seguono però le strade giuste. Invece il fondo stradale è pessimo, siamo messi molto male e forse è uno dei peggiori da questo punto di vista. Occorre fare molta attenzione alle buche”.



