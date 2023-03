Perugia, muore in ospedale a 17 anni dopo la chemio. La famiglia: "Riaprire le indagini"

Francesca Marruco 09 marzo 2023 a

“Qualcuno ha sbagliato e per questa valutazione errata mio figlio è morto a soli 17 anni. Ad Alex era stata da poco diagnosticata una leucemia ma sono state le complicazioni della chemio a ucciderlo. Ci hanno rassicurato dopo i primi sanguinamenti, ma dopo la quarta chemio è morto a causa di una emorragia massiva che non gli ha lasciato scampo”. Papà Stefano chiede di essere ascoltato e di indagare ancora, soprattutto ora che dei consulenti sostengono che i medici che avevano in cura il figlio, avrebbero dovuto fare scelte diverse. Sabato saranno passati tre anni esatti dalla morte di Alex Mazzoni. “Da quando lui non c’è più la nostra vita non è più la stessa, io non mi do pace” racconta il padre. Il 17enne morì al Santa Maria della Misericordia a venti giorni da una diagnosi di leucemia ....

