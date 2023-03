Perugia, contagia la ex con il Covid, lei finisce in terapia intensiva: condannato

Francesca Marruco 09 marzo 2023 a

Nel novembre del 2021 era andato a casa della ex con la scusa che doveva parlarle urgentemente. E invece era entrato e dopo averle dato un bacio le disse “Sono positivo al Covid, almeno adesso possiamo fare la quarantena insieme”. Ma la donna lo aveva lasciato pochi mesi prima per la sua gelosia morbosa e di certo non voleva stare con lui. “A causa di quell’episodio - ha raccontato la 56enne - sono finita in terapia intensiva”...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 9 marzo

