Umbria, Città di Castello: premio alla regina della moda Pina Alberti, la prima a vestire Monica Bellucci

Paolo Puletti 09 marzo 2023 a

a

a

Regina e imprenditrice della moda, dell’immagine e delle buone maniere: riconoscimento ufficiale del Comune di Città di Castello a Pina Alberti, 87 anni, per quasi 40 maestra dell’eleganza con il suo atelier in centro storico. Fu lei a far capire a una cittadina di provincia cosa volesse dire l’alta moda e come anticipare il pret à porter rispetto alla sartoria su misura. Fu Alberti la prima a “vestire” Monica Bellucci nel 1983 per una sfilata al teatro degli Illuminati. Ma tra i suoi illustri clienti non c'è solo la famosa attrice.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 9 marzo

Nuovo amore per Monica Bellucci: è il regista Tim Burton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.