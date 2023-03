Terni: Bandecchi a Le Iene vince la gara di sputo con un tifoso

08 marzo 2023 a

"Presidente, non è che ci sputa, no?".

Quando Alessandro Di Sarno ha avvicinato Stefano Bandecchi, il patron della Ternana, per realizzare un servizio su di lui andato in onda a fine serata della puntata del 7 marzo 2023, ha trovato un presidente sorridente e rilassato, tutto il contrario di come era apparso quel pomeriggio al Liberati in occasione della partita persa con il Cittadella, con relativa contestazione finale e match con alcuni tifosi della curva Est a colpi... di sputi.

Di Sarno è arrivato a Roma, nella sede dell'Unicusano, accompagnato da un tifoso, Marco Minestrini, che a dire il vero segue da anni la partita in curva Nord, ma con l'intenzione di fargli rappresentare tutta la tifoseria. Per chiedere a Bandecchi, in primis, di scusarsi.

Il presidente sulle prime non ne ha voluto sapere, circoscrivendo comunque il suo risentimento a quei tifosi che lo avevano contestato, con sputi platealmente ricambiati dallo stesso patron.

Poi però il bravo Di Sarno si è inventato una gag, dopo aver chiesto una... consulenza al primatista mondiale di sputo (nel senso di chi sputa più lontano) che è di Celleno, in provincia di Viterbo, dove si svolgono veri e propri campionati.

Bandecchi e Minestrini, così, si sono sfidati nello sputo di un osso di oliva, con tanto di misurazione della distanza raggiunta dallo stesso inviato de Le Iene. Ebbene a prevalere è stato, manco a dirlo, proprio Bandecchi, che ha... sputato l'osso a oltre 10 metri, uno in più del tifoso.

Alla fine, all'ennesima richiesta, Bandecchi ha pronunciato le fatidiche "scuse" estendendole a tutta la tifoseria. Non è parso convintissimo, ma comunque ha evitato ancora il "distinguo" con chi lo ha contestato.

