Umbria: Assisi, arrestato 36enne per furti e ricettazione

08 marzo 2023 a

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno arrestato un 36enne indagato per i reati di furto, ricettazione, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, truffa e violenza privata.

L'uomo in almeno 10 occasioni, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine e fornendo false generalità, tramite raggiri era riuscito a soggiornare in alcune strutture ricettive, facendo poi perdere le proprie tracce. In 10 casi durante controlli di polizia il 36enne era stato trovato in possesso di svariate carte di credito, bancomat telefonini cellulari e altri dispositivi elettroni risultati rubati.

Al 36enne vengono contestati 7 episodi di furto, anche ai danni delle Ferrovie dello Stato e di un esercizio commerciale. La Procura di Perugia ha chiesto l'applicazione di una misura cautelare a suo carico e il gip presso il tribunale di Perugia ha disposto l'arresto.

