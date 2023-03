Perugia, tre studentesse dell'Università per Stranieri in giuria al Festival del Cinema Italiano

08 marzo 2023 a

Composta da diciotto studenti di sei università, la Giuria Internazionale del Festival del cinema italiano di Nantes ha iniziato a guardare i film italiani in concorso (“Vetro”, “Amanda”, “Spaccaossa”, “Calcincuolo” e “Una femmina”). Gli atenei da cui provengono i giovani giurati sono quelle di Nantes, Perugia per Stranieri, Roma La Sapienza, Innsbrusck, Banja Lucka e Genova, le quali fanno parte del progetto europeo Erasmus + EUniverciné, finalizzato a promuovere una full immersion di settore nei giovani che studiano per operare nel mondo del cinema, e in specifico a formarli in ordine alle tecniche di sottotitolazione delle pellicole. Il Festival del cinema italiano di Nantes è iniziato ieri e si svolgerà sino al 12 marzo prossimo presso il cinema Katorza.

Nell’ultima giornata della kermesse verrà assegnato il Premio Prix EUniverciné al miglior film in competizione dagli studenti che hanno avuto accesso alla giuria; di essa fanno parte tre studentesse del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura dell'immagine dell'Universita per Stranieri di Perugia: Ilaria di Palma, Chiara Venezia e Maria Serine Ferrah, seguite dal Prof. Antonio Catolfi, responsabile scientifico del progetto per unistrapg, e dai docenti Federico Giordano e Giacomo Nencioni.

Dopo la prima partecipazione degli studenti degli atenei partner al British Film Festival nel dicembre 2022 - sempre a Nantes , il progetto Erasmus + EUniverciné prevede il prosieguo delle attività con un convegno, una tavola rotonda e una masterclass, che si svolgeranno presso l'Università per Stranieri di Perugia dal 13 al 17 giugno 2023.

