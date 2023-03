Amelia, la Usl sull'ospedale di comunità: "Presto 60 posti letto"

08 marzo 2023 a

E' intervenuto il dottor Massimo De Fino, direttore generale della Usl Umbria 2, riguardo al trasferimento della UO di Medicina dall'ospedale di Amelia a quello di Narni con lo spostamento dei pazienti avvenuto nella mattinata del 3 marzo.

"Si comunica - ha precisato l'azienda sanitaria - che il trasferimento è stato eseguito in attuazione della prima fase di quanto previsto dalla delibera di giunta regionale N. 1418 del 30 dicembre 2023, che prevede nell'ospedale di Narni l'apertura di 20 posti letto di Medicina e del Pronto Soccorso. Per quanto riguarda Amelia, è prevista l'attivazione dell'ospedale di comunità per 40 posti letto, 2 moduli da 20, portando complessivamente a regime 60 posti letto che potranno servire da strutture di riferimento sia per l'area ternana che disponibili a livello territoriale quale strutture intermedie".

Questo contribuirà, come spiega la nota, "a decongestionare l'Azienda Ospedaliera di Terni per migliorare i percorsi di cura".

