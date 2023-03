Orvieto, progetto pilota “Sistema Etruria” si classifica sesto: in arrivo 10 milioni di euro

07 marzo 2023 a

Sarà finanziato per 10 milioni di euro il progetto pilota “Sistema Etruria” presentato dal Patto territoriale interregionale Vato che vede l'Orvietano fare squadra con le aree del Trasimeno, ma anche dell'Amiata-Valdorcia e Valdichiana. Insieme, per raggiungere un'estensione territoriale di 3.450 chilometri quadrati e 225 mila abitanti residenti.

La graduatoria finale del bando, aperto nel settembre 2021 e pubblicata dal ministero il 23 febbraio scorso in seguito alla valutazione della commissione, ha visto il progetto elaborato dal Patto Vato classificarsi al sesto posto fra gli undici progetti finanziati – su 50 totali presentati – per un totale di 105 milioni di euro, dietro solamente alle grandi aree metropolitane di Genova, Torino, Messina, Ascoli Piceno e Padova.

Il progetto “Sistema Etruria” ripensa un’area a cavallo tra Umbria e Toscana, come un sistema territoriale omogeneo al centro delle aree metropolitane di Roma e Firenze, rimarcando una sua connotazione infrastrutturale e culturale. Obiettivo, promuovere uno sviluppo integrato dell'intero territorio attraverso la creazione di un laboratorio sperimentale interregionale per la ricerca e l’innovazione.

“Abbiamo unito le migliori risorse professionali e le migliori competenze del territorio – dichiara il presidente del Patto Vato, Marco Ciarini – e, attraverso un lavoro collegiale e unitario, siamo riusciti a competere con aree metropolitane ben più attrezzate, Il risultato ottenuto rappresenta il rilancio della programmazione dal basso e rimette in gioco aree interne periferiche come la nostra nell’ambito dei nuovi processi di sviluppo legati alla capacità di mettere a terra le misure del Pnrr e della programmazione comunitaria e regionale”.

Il progetto pilota ha selezionato 37 interventi proposti dai Comuni e 32 da imprese del territorio in una sintesi progettuale che rappresenta un modello strategico di area rivolto a promuovere uno sviluppo integrato del territorio. “Bisogna credere nelle politiche di area vasta – commenta Valentino Filippetti, sindaco di Parrano in rappresentanza dei Comuni dell’Orvietano – che sappiano superare i limiti rappresentati dai confini amministrativi e del campanile, per realizzare la cooperazione, la condivisione e la collaborazione tra le istituzioni e il tessuto economico e imprenditoriale del territorio. Il risultato ottenuto dal Patto Vato con il finanziamento del progetto pilota, evidenzia che tutto questo è possibile. Sono stato uno dei fondatori del Patto territoriale, ho seguito da vicino, tutte le fasi di questa esperienza negli ultimi venti anni, quindi ringrazio a ragion veduta, tutti i protagonisti in particolare il presidente Ciarini che ha resistito con fermezza e determinazione nei momenti di difficoltà e ha guidato il processo che ha portato al risultato”.

