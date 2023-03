Umbria, la ricetta di Confcommercio: tre percorsi per il rilancio

Foto: Giancarlo Belfiore

Fare qualcosa “di nuovo e rivoluzionario” in Umbria, “prima che si entri nel declino e infine nella crisi”. Sono tre i percorsi sperimentali per il cuore verde d’Italia elencati dal presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni (rieletto per acclamazione), nel pomeriggio di ieri, alla sala dei Notari di Perugia, nel corso dell’incontro “Imprese Futuro Umbria, la forza delle Imprese per costruire insieme il futuro dell’Umbria”, al quale ha partecipato anche il numero uno nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. Tre percorsi che, se daranno i frutti sperati, “potrebbero essere riproposti in tutta la regione, le città e i borghi dell’Umbria”. Il primo riguarda la città di Perugia, che sarà coinvolta in un progetto nazionale di Confcommercio per la rigenerazione urbana, assieme a pochissimi altri centri in Italia. “Questo progetto considera le città come laboratori del cambiamento e si propone come piattaforma di conoscenza multidisciplinare per migliorare i centri urbani e sostenere le economie di prossimità, che anche in Umbria sono a rischio - ha detto Mencaroni - Perugia sarà quindi uno dei cantieri d’innovazione urbana immaginati da Confcommercio. Si passa poi a un percorso che ancora non c'è, “ma che potremmo sperimentare per primi in Umbria”. Il borgo, da scegliere, dovrà essere dotato di tutti i servizi in grado di attrarre quanti, sempre più spesso, “sono oggi alla ricerca di una migliore qualità della vita e di condizioni di lavoro sostenibili. Un modello sul quale investire per un dato tempo, finché non si reggerà sulle proprie gambe e da riproporre altrove”. Infine, il terzo percorso: trasformare un territorio con caratteristiche omogenee, come ad esempio il Trasimeno, in un’area a impatto zero. “I temi ambientali, della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese si fanno sempre più strada - ha spiegato Mencaroni - e il nostro territorio si può prestare anche a questo tipo di sperimentazione, che deve coinvolgere tutti i settori, tutte le imprese, le amministrazioni e gli enti locali, il sistema dei servizi, i singoli cittadini”. Mencaroni, nella sua relazione, ha spiegato che l’Umbria deve fare tesoro di quanto appreso in questi anni difficili, ancorandosi però “alle prospettive che si possono scorgere nei cambiamenti nella società e nell’economia. Le nostre imprese vogliono dire la loro e svolgere responsabilmente un ruolo attivo per il futuro dell’Umbria”.

