Terni, esplode la protesta contro la chiusura della banca alla Polymer

Residenti in piazza, martedì 7 marzo, in difesa dello sportello bancario del quartiere Polymer, a Terni.

La protesta è stata indetta dal centro sociale del quartiere, guidato dal presidente Marcello Bizzotti, per scongiurare la chiusura dello sportello di Banca Intesa Sanpaolo in via Narni.

Intanto dall'istituto di credito fanno sapere che la decisione fa seguito a un piano nazionale di razionalizzazione, ma che sta andando avanti il confronto per arrivare a una soluzione condivisa.

