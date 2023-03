Umbria, l'Istituto alberghiero di Assisi alle Ricette antispreco di Striscia la Notizia

Flavia Pagliochini 08 marzo 2023 a

Un’esperienza formativa sui generis e anche particolare quella vissuta dagli alunni dell’Istituto alberghiero di Assisi guidato dalla dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri. Alcuni alunni, sotto la supervisione dallo chef e professore Nello Baldelli, hanno infatti partecipato alla rubrica Ricette antispreco di Luca Galtieri nella trasmissione di Canale5 Striscia la Notizia, con la pasta divina con scarti terreni. Una vetrina per la scuola ma anche per Assisi, definita “località in provincia di Perugia, nota nel mondo per l’inestimabile patrimonio artistico e storico”. Galtieri, accolto dalla dirigente, e dallo chef e professore Nello Baldelli ha raccontato agli spettatori “una scuola eccezionale”, ha assistito alla preparazione del piatto, che ha come ingredienti rimanenze di vino e formaggio e scarti di verdura – sedano e zucchine, ma anche bucce di carota e cipolla e avanzi di porro. Il piatto si prepara versando le rimanenze di vino in una casseruola e riducendole. Il vino va versato sull’impasto, mentre gli scarti delle verdure vengono usati per un brodo vegetale dove cuocere la pasta. Si tagliano poi gli avanzi di formaggio a pezzetti facendoli fondere a bagnomaria nel vino. La pasta viene creata strappando a pizzichi dall’impasto, pezzi che poi vengono cotti nel brodo vegetale. Appena cotta viene sgocciolata e saltata in padella per creare la salsa divina, impreziosita da lamelle di mandorle tostate e foglie di maggiorana. Il tutto viene rifinito con un filo d’olio extravergine di oliva. Come aperitivo, un drink analcolico con un mix di frutta e verdura avanzata. “Grazie a tutti i professori, agli alunni, al personale amministrativo e Ata - il commento di Tagliaferri - per questo nuovo traguardo che mette al centro i punti di forza nella scelta educativa dell’Istituto alberghiero: attenzione allo studente, ma anche sfida, nell’accezione positiva del termine, preparazione, determinazione e volontà di crescita”.

