Umbria: Gubbio, morta la donna coinvolta nell'incidente a San Marco

Non ce l'ha fatta Rita Fecchi, la 78enne, che risiedeva a Gubbio nella frazione di Torre dei Calzolari, era rimasta coinvolta nell’incidente verificatosi sabato 4 marzo qualche minuto prima delle 11 in via di Porta romana tra la rotatoria di San Marco e l’uscita Gubbio est della Variante alla strada statale 219 Pian d’Assino.

Le sue condizioni erano subito apparse serie ed era stata trasportata all’ospedale comprensoriale di Gubbio e Gualdo Tadino dove era stata sottoposta alle prime terapie. Visto l’aggravarsi della situazione era stato però deciso il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove i medici hanno cercato in tutti i modi di risolvere una situazione che purtroppo è degenerata, e la donna è morta.

La donna viaggiava su di un'auto che si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che arrivava dal senso di marcia opposto. L'altro conducente è rimasto ferito e ricoverato in osservazione all'ospedale di Branca.

