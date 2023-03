Spoleto, ubriaco aggredisce cliente del bar a colpi di sedia. Denunciato

Sullo stesso argomento: Samuele ucciso: la famiglia chiede nuove indagini

La polizia del commissariato di Spoleto è intervenuta in un esercizio pubblico per la presenza di un cittadino italiano ubriaco che si era reso protagonista di una lite con un cliente del locale. E' stata una dipendente del bar a chiedere aiuto. Agli agenti ha spiegato che l'uomo era andato su tutte le furie quando l'altro era entrato nell'esercizio commerciale. Dopo averlo spintonato, fuori dal bar aveva continuato con la sua condotta, scaraventando a terra i tavoli e le sedie. Poi aveva aggredito la vittima con una sedia, provocandogli lesioni alla mano e alla gamba. I poliziotti hanno avvicinato l'aggressore che non ha saputo giustificare la sua condotta. Dopo aver chiesto l'intervento dei sanitari del 118, gli agenti hanno informato dipendenti del locale e vittima delle possibilità di agire legalmente contro il soggetto che intanto è stato sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

