Terni. Elezioni, la Lega annuncia il Latini bis: FdI verso la rottura

06 marzo 2023 a

"Ritengo che debba proseguire il lavoro dell’amministrazione comunale dei prossimi cinque anni, con un centrodestra compatto intorno a Leonardo Latini, al quale la Lega rinnova la propria fiducia, nella consapevolezza che il sindaco uscente sia la figura più adatta intorno alla quale convogliare le migliori energie per dare vita a un progetto politico che sia la prosecuzione del percorso vincente già avviato".

Il sindaco Latini pronto a candidarsi di nuovo per il centrodestra

Le parole del segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, hanno scosso la coalizione di centrodestra che, a Terni, stava cercando di trovare la quadra per una candidatura unanime in vista delle amministrative del 14 maggio 2023. L'ipotesi della riproposizione del sindaco uscente, Leonardo Latini, non convinceva le varie anime della coalizione stessa, prima ancora all'interno della stessa Lega.

Schiarita nel centrodestra per il bis del sindaco Latini a palazzo Spada

L'annuncio di Caparvi è stato però mal digerito da Fratelli d'Italia, il cui coordinatore provinciale, Paolo Alunni Pistoli, ha scritto una nota con parole di fuoco: "Sono finiti i tempi dove si candidavano i sindaci senza consultare la coalizione – il parere di Alunni Pistoli – facendoli salire sulla fioriera di qualche piazza. Dovrebbe saperlo l’onorevole Caparvi il quale, pare evidente, non ha contezza di molte cose. Sicuramente non della correttezza dei rapporti tra partiti che hanno aperto sull’argomento un tavolo regionale, né dei fatti della città di Terni, sia fuori che dentro il suo partito del quale racconta una inesistente unità. Nelle prossime ore Fratelli d’Italia farà conoscere la sua decisione, consapevole della responsabilità che le deriva dall’essere ampiamente il primo partito della città".

Elezioni, Fratelli d'Italia dice no a Latini e lancia Masselli come candidato sindaco

