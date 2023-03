Terni, ospedale: si dimettono otto dirigenti medici

07 marzo 2023 a

Otto dipendenti a tempo indeterminato che hanno deciso di terminare la loro esperienza lavorativa al Santa Maria di Terni dando le dimissioni. Questo il resoconto delle partenze dall'azienda ospedaliera ternana dal 1° gennaio 2023. Il dato si evince dalle delibere firmate dal direttore generale, Andrea Casciari, tutte pubbliche.

Le ultime in ordine di tempo dei dirigenti medici Nicola Bizzarri di ortopedia/traumatologia, Silvia Bianchetti, Marta Palombini (entrambe attive in anestesia/rianimazione) e Sara Gioia, dottoressa nella disciplina di medicina legale.

Non una questione di poco conto considerando che già nel 2022 non erano stati in pochi – decine di unità – ad aver optato per questa scelta nonostante la sicurezza del contratto. L’ospedale è passato da quota 1.761 a 1.733 dipendenti tra 2021 e 2022.

