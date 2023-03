Perugia, devasta il pronto soccorso: 40enne sedato e denunciato

Fra. Mar. 07 marzo 2023 a

a

a

E’ arrivato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia in ambulanza insieme alla compagna che era rimasta lievemente ferita dopo un incidente. Era a bordo dell’ambulanza perché non voleva nemmeno che la donna venisse portata in ospedale. Poi, una volta arrivati, lei è stata accompagnata negli ambulatori per le cure mediche del caso e lui è stato fatto accomodare in sala d’attesa. E poi ha sfondato la porta del triage ...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 7 marzo

La Cgil: "Fermare lo smantellamento dell'ospedale. Basta pronto soccorso in sofferenza e letti nei corridoi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.