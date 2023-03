Perugia, Samuele ucciso: la famiglia chiede nuove indagini

Fra. Mar. 07 marzo 2023 a

a

a

"Non cerchiamo soldi ma la verità sulla morte di Samuele, verità che ancora non è venuta a galla. La richiesta di risarcimento è un passaggio obbligato in un processo che, confidiamo, porterà alla luce quello che è davvero successo quella sera”, dice Sonia Sorbelli, la mamma di Samuele De Paoli a pochi giorni dall’udienza preliminare in cui la trans Pinheiro Reis Duarte Hudson rischia il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale. In vista dell’udienza ...

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 7 marzo

Samuele De Paoli, svolta nell'inchiesta: la trans di nuovo indagata per omicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.