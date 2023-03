Perugia, all'ex Tabacchificio altre 130 abitazioni: cantiere di 18 mesi

Gabriele Burini 06 marzo 2023 a

a

a

Area dell’ex Tabacchificio in zona Cortonese, c’è la data per la ripresa dei lavori. L’annuncio è stato dato da Armando Ricca, senior vice president Fund Management Public Sector & Social Housing di Prelios Sgr, nel corso dell’inaugurazione degli spazi condivisi del progetto Social Housing, le corti perugine. “Questo è uno dei progetti più belli d’Italia, disegnato e costruito bene. Ha passato una pandemia, una crisi economica, e l’inaugurazione di oggi è solo un traguardo parziale: da dietro le quinte sono orientato a completarlo, vorrei in un paio di mesi cominciare la costruzione della seconda parte di questo progetto”.

Meno multe più parcheggi: parlano i cittadini

Nel dettaglio, verranno realizzati circa 90 appartamenti di edilizia sociale e 40 di residenza libera. Dalla partenza dei lavori - che avranno un costo tra i 15 e i 18 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo supera i 40 milioni - il cantiere si concluderà in un anno e mezzo, salvo ritardi nella consegna delle materie prime. Nei prossimi mesi, prima dell’estate, verrà rifatta anche la fognatura di via Cortonese.

Ok al nuovo centro commerciale Emi con parco pubblico e maxi rotatoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.