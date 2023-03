Umbria, un esercito di colf e badanti: 23 ogni 1.000 abitanti, è al terzo posto

Nicola Uras 07 marzo 2023 a

L’Umbria è una regione per lavoratori domestici. Lo dice il report dell’Osservatorio Domina, basato su dati Istat, che racconta come la regione con i suoi 19.424 lavoratori domestici, tra badanti e colf, di cui 1.827 maschi e 17.597 donne, sia tra quelle dove se ne trovano di più. Ogni 1.000 abitanti ce ne sono quasi 23 (22,6 il dato ufficiale al 2022), dato che fa dell’Umbria la terza regione in Italia dopo la Sardegna (30,8 lavoratori domestici) e il Lazio (22,8). Dati che sono in aumento dopo il Covid.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di martedì 7 marzo

