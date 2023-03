Umbria, corsa all'Isee per non perdere i bonus per le famiglie

07 marzo 2023 a

E' corsa all’Isee per non perdere le agevolazioni previste per le famiglie. “Nei primi due mesi dell’anno abbiamo registrato un 30% in più di pratiche”, evidenzia Walter Fattorini, responsabile organizzativo di Servizi e tutela convenzionata con il Caaf Cgil.

A spingere le domande anche la scadenza del 28 febbraio per i beneficiari dell’assegno unico per i figli che da marzo altrimenti avrebbero rischiato di ricevere solo la quota minima del contributo, prevista in assenza di un Isee in corso di validità.

