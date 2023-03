Umbria, rischio usura per 48 mila partite Iva

Alessandro Antonini 06 marzo 2023 a

Nella stretta sul credito delle partite Iva, l'Umbria è tra le quattro regioni più penalizzate d’Italia, insieme Veneto, Friuli e Liguria. Emerge dall’indagine della Cgia di Mestre: tra il 2021 e il 2022 nel cuore verde c’è stato un calo di impieghi vivi alle piccolissime imprese (meno di 20 addetti) di 137,1milioni, -6,49% in un anno. Sono 48 mila le partite Iva. E sono esposte al conseguente rischio usura. Cgia spiega che il mondo bancario “nell’ultimo decennio ha subito molte restrizioni imposte dalla Banca centrale europea in materia di erogazione del credito. Questi vincoli hanno aumentato enormemente la soglia del merito creditizio, allontanando tantissimi piccoli imprenditori dai canali ufficiali di approvvigionamento della liquidità”. Tra questi non sono pochi quelli caduti nella “rete tesa dagli usurai".

