Orvieto, un ponte con l'Irlanda nel nome di San Patrizio. Pozzo colorato di verde

Il pozzo di San Patrizio, a Orvieto, in provincia di Terni, diventa porta dell’Irlanda in Italia.

Le bellezze della città in vetrina sui social grazie a dieci influencer

Il monumento più visitato – nel 2022 a scendere e risalire i 248 gradini sono stati in 247.995, 35 mila in più rispetto ai 212.653 del 2019 (+17%), il 40% in più rispetto al 2021 – per cinque giorni, dal 13 al 17 marzo, torna a tingersi di verde in occasione del Saint Patrick’s Day con una serie di iniziative che avvicineranno i due Paesi idealmente collegati dal pozzo scavato nella rupe che prende il nome del santo patrono irlandese.

Nella “Ireland Week @ Orvieto” – questo il nome dell'evento – oltre al pozzo dove venerdì 17, in barba ad ogni scaramanzia, si terrà una spettacolare visita a tema tra storia e misticismo, sarà protagonista anche la biblioteca Fumi che ospiterà un'esposizione di immagini storiche del pozzo, letture, laboratori, musica e proiezioni cinematografiche in lingua originale per grandi e bambini legate all’Irlanda.

