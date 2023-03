Terni, lite furibonda per motivi condominiali: interviene la polizia

06 marzo 2023 a

a

a

E’ servito l’intervento di una Volante, chiamata dai vicini preoccupati che la situazione potesse degenerare in una vera e propria rissa, per fermare una violenta lite scoppiata nella serata di sabato 4 marzo 2023 per motivi condominiali. E’ successo a Terni, in via Bligny, nel quartiere di Città Giardino.

Litigano per motivi di lavoro e finisce a botte: denunciati tre stranieri

A quanto è stato possibile ricostruire, la discussione si è accesa tra due nuclei familiari che vivono nella stessa palazzina. Testimoni riferiscono dapprima di tono della voce molto alto, poi insulti, fino a vere e proprie minacce, anche piuttosto pesanti.

Movida violenta in centro: lite e poi pestaggio in cinque contro uno

Tutto, insomma, ha fatto pensare che sarebbe bastata un’ultima scintilla per scatenare il pandemonio. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine e l’arrivo della polizia che ha riportato la calma. Da accertare se, visti gli animi surriscaldati, se qualcuno dei “contendenti” possa successivamente aver deciso di sporgere querela di parte.

E' caccia ai due aggressori che hanno picchiato a sangue un 29enne in pieno centro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.