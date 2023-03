Terni, incidente sul raccordo per Orte: tre feriti e traffico in tilt

05 marzo 2023 a

E' di tre feriti, fortunatamente in maniera non grave, il bilancio di un incidente tra più veicoli avvenuto sul raccordo Terni-Orte, all'altezza dell'uscita di San Liberato, in direzione Orte.

Si è trattato di un tamponamento tra tre auto autovetture, per l'esattezza al km 27 della superstrada, in un tratto dove, nella corsia opposta, sono in corso lavori stradali.

I feriti sono stati affidati alle cure del 118, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Amelia, per i rilievi di legge. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si sono create lunghe file, smaltite solo nella tarda serata, a rilievi avvenuti, dopo la rimozione dei mezzi incidentati.

