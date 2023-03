Umbria, in un anno 665 migranti in più accolti nelle strutture regionali

Alessandro Antonini 06 marzo 2023 a

E' aumentato il numero di migranti collocati nei centri di accoglienza in Umbria. Al 28 febbraio scorso ne risultavano 665 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Attualmente la quota di profughi e richiedenti asilo è di 2.167. La prefettura di Perugia ha incrementato la quota dei posti da rendere disponibili nel 2023 nel bando per affidamento del servizio di ospitalità che comprende sia il centri temporanei sia le strutture di accoglienza e integrazione.

