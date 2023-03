Addio al professore Luciano Lupattelli, fu primario del reparto di Radiologia all'ospedale di Perugia

05 marzo 2023 a

E' morto all'età di 81 anni il professore Luciano Lupattelli. Per anni è stato primario del reparto di Radiologia dell'ospedale di Perugia a Monteluce. Commozione per la notizia è stata espressa da parte del professore Michele Scialpi e dai collaboratori dell’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi Perugia che partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita del loro indimenticabile congiunto. I funerali si svolgeranno martedì 7 marzo, alle ore 10, nella chiesa di San Barnaba a Perugia.

