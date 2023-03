Foligno, lanciano sassi contro le auto lungo la Centrale umbra, caccia ai responsabili

05 marzo 2023 a

Sabato (4 marzo) due auto in transito lungo la Centrale umbra, sono state colpite da alcuni sassi lanciati da una via parallela. A fare la segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo gli stessi conducenti delle auto coinvolte: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno e della Sezione Polizia Stradale di Perugia sono dunque intervenuti lungo la Strada Statale 75, in direzione Spoleto, dove i conducenti dei due veicoli – a distanza di un paio di ore - avevano segnalato di aver subito il danneggiamento delle auto per via di alcuni sassi, lanciati dalla pista ciclopedonale che costeggia la carreggiata della superstrada. Nel loro racconto i conducenti hanno riferito di aver sentito un forte rumore sul tettuccio dell’auto, una volta fermati per un controllo del mezzo, entrambi hanno constatato la presenza di una vistosa ammaccatura, provocata da due grossi sassi, del diametro di circa 20 centimetri. Una volta rilevato che nessuno dei due conducenti aveva riportato lesioni e che fortunatamente non era necessario l'intervento dei sanitari, gli agenti stanno ora verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per poter ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili della bravata che poteva avere un epilogo ben più grave.

