Narni, ritrovato dai carabinieri libro prezioso rubato 14 anni fa

05 marzo 2023 a

a

a

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia, a conclusione di un’articolata indagine avviata nel 2019, hanno restituito una preziosa testimonianza bibliografica appartenente al fondo storico della Biblioteca civica di Narni, oggi ospitata nel settecentesco palazzo Eroli.

Recuperato libro di D'Annunzio rubato al Gabinetto Viesseux

Si tratta del volume (nella foto) intitolato “La caduta del Velino nella Nera presentata a N.S. Pio Sesto da Francesco Carrara segretario del Concilio”, edito a Roma nel 1779 e il cui autore è lo stesso cardinale Carrara. Il prezioso manoscritto era stato rubato nel 2009 e da allora era sparito nel nulla.

Vetralla, ritrovato antico manoscritto rubato del Cinquecento

Il volume, del quale esistono in circolazione più copie, alcune delle quali conservate in altre Biblioteche storiche, è valutato sul mercato antiquario in circa 1.500 euro.

Ritrovato manoscritto rubato alla biblioteca diocesana

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 5 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.