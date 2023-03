04 marzo 2023 a

Una ragazza è caduta oggi pomeriggio dal muraglione di viale Indipendenza in centro storico. La giovane è stata portata in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto è intervenuta la polizia per tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

Studente precipita da un muraglione: è ricoverato in rianimazione

