Perugia, tutti in fila per il Perugino alla Galleria nazionale dell'Umbria

Sabrina Busiri Vici 04 marzo 2023 a

a

a

Protagonista assoluto il Perugino, il meglio maestro d’Italia. Come riporta il titolo della mostra che si è aperta venerdì 3 marzo in Galleria nazionale dell'Umbria a Perugia. L’esposizione, a cui hanno lavorato tre anni i curatori Marco Pierini e Veruna Picchiarelli, è già diventata virale con l’immagine delle lunghe file di visitatori davanti a palazzo dei Priori aperto per l’entrata straordinaria in notturna. “Un regalo alla città”, hanno sottolineato.

Sgarbi al microfono de Le Iene: dà i voti a Salvini



“Sarà Pietro Vannucci l’influencer di questo 2023. L’unico che se lo merita davvero”, rilancia Ilaria Borletti Buitoni presidente del Comitato per le celebrazioni intervenuta, insieme al sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi e al sindaco Andrea Romizi, alla presentazione iniziata al mattino con la preview e conclusasi con l’evento pomeridiano.

La mostra racconta in sette sezioni la produzione migliore dell’artista Rinascimentale, trent’anni di creazioni di una potenza straordinaria e poi dà una lettura della sua carriera accanto a quella delle figure con cui ha collaborato. L’esposizione vuole così restituire al Perugino il ruolo che la sua epoca gli aveva assegnato. “Abbiamo voluto superare due vizi di forma di una ricostruzione storica sbagliata - ha detto Pierini - che colloca il Perugino come discepolo del Verrocchio o come maestro di Raffaello. Lui è stato un artista ricercatissimo: Ludovico il Moro fece carte false per averlo a Milano. Ma il Vannucci non ci andò”.

Dopo due secoli è tornato Lo Sposalizio della Vergine del Perugino



Le febbre del Perugino invade la città che ricorda anche la grande esposizione del 2004 a cura di Vittoria Garibaldi. “Ma non aveva senso replicare”, dice Pierini. Da qui un percorso in cui si possono ammirare tante opere arrivate dai più importanti musei nazionali e internazionali, come gli Uffizi di Firenze e la National Gallery di Washington e di Londra, il Louvre di Parigi e la Gemäldegalerie di Berlino. Tra le quasi 70 opere figurano solo dipinti del Perugino antecedenti al 1504, anno in cui il pittore lavorava a tre commissioni che segnano il punto più alto della sua carriera: la Crocifissione della Cappella Chigi in Sant’Agostino a Siena, la Lotta fra Amore e Castità già a Mantova e ora al Louvre di Parigi, e soprattutto lo Sposalizio della Vergine per la cappella del Santo Anello del Duomo di Perugia e oggi nel Musée des Beaux-Arts di Caen (Francia). La mostra, con un budget di 1,5 milioni, dà conto, nella maniera più completa possibile, dei passaggi fondamentali del percorso di Pietro Vannucci: dalle prime collaborazioni nella bottega di Andrea del Verrocchio alle capitali imprese fiorentine che fecero la sua fortuna (come ad esempio le tre tavole già in San Giusto alle Mura o la Pala di San Domenico a Fiesole); dagli straordinari ritratti alle monumentali pale d’altare, quali il Trittico Galitzin e il Polittico della Certosa di Pavia, per gran parte alla National Gallery di Londra ed eccezionalmente ricomposto per l’occasione. Una vista da non perdere. C’è tempo fino all’11 giugno.

Il Gonfalone del Farneto torna a splendere





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.