Città di Castello, donna minaccia il suicidio, salvata dalla polizia

03 marzo 2023 a

A Città di Castello, in provincia di Perugia, una donna si è allontanata da casa e ha inviato un messaggio al marito in cui annunciava di volersi togliere la vita. L'uomo ha immediatamente avvertito la polizia. Gli agenti prima hanno cercato di rintracciare la donna chiamandola al telefono, poi una pattuglia si è diretta nella zona di Riosecco, per cercarla lungo il Tevere. Dopo diversi tentativi, i poliziotti sono riusciti a trovare la donna nel parcheggio Ferri. Era in forte stato di agitazione e dopo essere riusciti a calmarla, gli agenti hanno chiesto l'intervento del personale del 118. Affidata alle cure dei sanitari, è stata condotta in ospedale.

