Umbria, perquisizioni per i blitz degli anarchici a sostegno di Cospito

03 marzo 2023 a

Anche in Umbria perquisizioni nell'ambito delle indagini sulle manifestazioni non autorizzate a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Sono state ordinate dalla procura di Roma che si sta occupando dei blitz che furono effettuati nella zona del teatro Argentina e alla sede Rai in via Romagnoli in cui i manifestanti causarono incidenti con le forze dell'ordine. Le perquisizioni effettuate dai carabinieri del Ros e della Digos, sono state eseguite anche a Spoleto e Foligno, dove è stato setacciato il circolo anarchico La Faglia. Sarebbero quattro gli indagati dalla Procura di Roma. Secondo quanto si è appreso, le ipotesi di reato sarebbero possesso di materiali esplodenti, danneggiamenti e minacce. Non è trapelato se sono stati effettuati sequestri.

