Perugia, Sgarbi al microfono de Le Iene dà i voti a Salvini

03 marzo 2023 a

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi al microfono de Le Iene dà i voti in pagella a Matteo Salvini. Il professore affibbia al vice presidente del Consiglio un 6 e mezzo in capacità e accoglienza e sale al 7 in rapporto con gli elettori per arrivare complessivamente fino a 9.

Dopo due secoli è tornato Lo Sposalizio della Vergine del Perugino

A intervistare Sgarbi è il giornalista Filippo Roma a Perugia, in Galleria nazionale dell'Umbria, in occasione della preview della mostra sul Perugino. Il sottosegretario ha poi tenuta la conferenza di presentazione sul progetto espositivo insime ai curatori Marco Pierini e Veruska Piccìhiarelli e la presidente del comitato per le celebrazioni Ilaria Borletti Buitoni

