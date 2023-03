Orvieto, mette auto usata in vendita ma era una truffa. Denunciato un 50enne

03 marzo 2023 a

a

a

Brutta avventura per un 30enne orvietano che ha cercato di acquistare un’auto usata a buon mercato. La vicenda è iniziata diversi mesi fa quando, cercando tra le tante offerte di vendita, l’uomo si è imbattuto in un annuncio postato su Facebook da un 50enne orvietano che metteva in vendita un’auto usata ad un prezzo interessante; lo ha contattato e si sono accordati per incontrarsi in una piazza del centro storico di Orvieto dove il venditore è giunto a bordo di una vistosa auto di grossa cilindrata.

Video su questo argomento Reggio Emilia, truffa da 1 milione, sequestrate 4 auto di lusso

Insieme, a bordo di quest’auto di lusso, si sono recati presso un campo aperto alla periferia della Rupe dove c'era l’esposizione del venditore. Si sono accordati per un'utilitaria, il cui libretto di circolazione era in carico ad una concessionaria del Viterbese e l’acquirente ha pagato la cifra prestabilita ritirando contestualmente l’auto. Dopo tre settimane, ha ricontattato il venditore per avere il libretto di circolazione mai ricevuto e la risposta che ha ottenuto era che ci voleva più tempo e che doveva avere pazienza. Per diversi mesi ha cercato di ottenere, come era suo diritto, il libretto dell’auto acquistata, ma il sedicente venditore rispondeva sempre con la stessa frase: “Devi avere un po’ di pazienza”. Poi, nel corso dell’ultima telefonata, il venditore ha liquidato definitivamente l’acquirente dicendogli: “Se vuoi, vammi a denunciare”.

Vende online cerchi per auto ma era una truffa con il postagiro

Il 30enne a quel punto ha chiesto l'intervento della polizia che ha sottoposto il presunto truffatore ad un riconoscimento fotografico che ha dato esito positivo. Inoltre, nel corso delle indagini, è anche emerso che il venditore si era presentato fornendo all’acquirente un nome e un cognome rivelatisi non corrispondenti alle sue reali generalità. L'uomo è stato quindi denunciato per truffa.

Arresti a Napoli per falsi incidenti, coinvolti anche medici e avvocati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.