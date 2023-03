Perugia, maxi sequestro di droga: trovati 19 kg di hashish, scattano 5 arresti

03 marzo 2023 a

Cinque ventenni arrestati, 19 kg di hashish sequestrati: è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Ponte San Giovanni, coadiuvati dall'unità cinofila della Gdf, che ha portato in manette a Capanne per detenzione ai fini di spaccio un gruppo di cinque giovani di Perugia e Corciano di 28, 25, 23, 22 e 21 anni. In un garage a Madonna Alta sono stati trovati 157 panetti per 15 kg nascosti in un borsone nero. Nell'abitazione di uno dei giovani sono stati trovati i mezzi per il taglio e il confezionamento della droga. Altri 4 kg sono stati trovati in più abitazioni perlustrate dai militari. Sequestrati anche 15 mila euro in contanti. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Perugia.

