Autostrada A1, il casello di Fabro chiuso per una notte

Una notte con il casello autostradale di Fabro, in provincia Terni, chiuso per lavori. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la pavimentazione, dalle 21 di lunedì 6 marzo alle 6 di martedì 7 marzo, sarà chiusa l'entrata in direzione Firenze. In alternativa il consiglio è quello di entrare alla stazione Chiusi Chianciano Terme. Resterà chiusa anche l'area di servizio Fabro est, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, nelle due notti di domenica 5 e lunedì 6 marzo, con orario 21-6.

