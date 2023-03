Perugia, morte Samuele De Paoli: la famiglia chiede risarcimento di un milione e mezzo

03 marzo 2023 a

Un milione e mezzo di euro di risarcimento. E' quanto chiedono i familiari di Samuele De Paoli alla transessuale Hudson Pinheiro Reis Duarte. De Paoli morì a Perugia dopo una colluttazione come la stessa transessuale. Ora la mamma Sonia, il padre Roberto e il fratello Alessandro, chiedono di essere ammessi come parti civili nel processo per omicidio preterintenzionale che vede imputata la 45enne brasiliana. I familiari di Samuele De Paoli, rappresentati dalla legale Marilena Mecchi, hanno avanzato una richiesta di risarcimento di mezzo milione ciascuno. A dare la notizia è il sito Umbria24. L'udienza è fissata per il 15 marzo.

