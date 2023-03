Terni, Lorenzo Barone lancia la nuova sfida: attraverserà l'Islanda con gli sci

Alessandro Picchi 03 marzo 2023 a

Lorenzo Barone è partito! Una esperienza nuova, la definisce il viaggiatore estremo di San Gemini, in provincia di Terni, non un’avventura estrema ma un viaggio per conoscere ed affrontare la solitudine. La sua solitudine.

E per questo percorso interiore, l’avventuriero venticinquenne si appresta ad esplorare l’Islanda. È partito giovedì 2 marzo 2023 in treno per Milano. Oggi, intorno alle 10, atterrerà con l’aereo nella capitale dell’isola, Reykjavík, e all’ora di pranzo sarà già con gli sci e la slitta. Sì, niente bici questa volta.

“Spesso - ha raccontato Barone sui suoi canali sociali, dopo aver completamente taciuto il suo progetto - mi è stata rivolta la domanda: ‘Come affronti la solitudine nei tuoi viaggi?’ La risposta è che, in realtà, anche se viaggio da solo, ho sempre incontrato persone lungo la strada ed ho conosciuto culture, religioni e modi di vivere diversi tra loro. Sono stato ospitato centinaia di notti da famiglie e persone meravigliose, dai villaggi sperduti in Yakutia d’inverno alle zone povere dell’Africa.

