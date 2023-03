Terni, chiude l'unica banca del quartiere Polymer e scatta la protesta

Simona Maggi 03 marzo 2023 a

a

a

Di perdere la possibilità di andare in banca senza sobbarcarsi l’onere di percorrere chilometri, dovendosi spostare in centro, non ne vogliono proprio sapere. Così martedì 7 marzo 2023, dalle 10, organizzeranno una manifestazione di protesta con tanto di cartelli davanti alla banca Intesa Sanpaolo, filiale di via Narni, a Terni, per scongiurare la chiusura che dovrebbe essere alla fine del mese di marzo 2023.

Quasi 3000 comuni italiani senza più Bancomat e filiali: in Umbria è una tragedia

Un gruppo di residenti del quartiere Polymer, in gran parte anziani, hanno già scritto una lettera indirizzata al sindaco e al prefetto. Ad organizzare l’iniziativa di martedì è il centro sociale Polymer presieduto da Marcello Bizzotti.

A Ponte Valleceppi dicono no alla chiusura della banca

“Invitiamo tutti i cittadini – dice il presidente Bizzotti – a partecipare numerosi, difendendo così un servizio molto importante per la comunità e cercando di salvare posti di lavoro. Non vogliamo che il nostro territorio si impoverisca sempre più.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 3 marzo 2023

Pranzo di fraternità con 120 persone alla parrocchia della Polymer grazie a Terni col Cuore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.