Pd, l'europarlamentare Camilla Laureti: “Schlein, grande impresa. Ora ripartire dai circoli, in Umbria c'è disaffezione”

“Una bellissima sorpresa ma anche una grande impresa. Elly Schlein è ciò di cui abbiamo bisogno: per la prima volta una donna segretaria del Partito democratico, giovane, di sinistra, femminista, ambientalista. Non solo, incarna pienamente le due grandi questioni, di genere e generazionale, che in Italia sono irrisolte, rallentando lo sviluppo del Paese. Il messaggio è fortissimo”. L’analisi è di Camilla Laureti, 47 anni, l’europarlamentare umbra che ha sostenuto Schlein nelle primarie del Pd.

Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico

“Nell’europarlamento solo io e Pierfrancesco Majorino abbiamo sostenuto in maniera ufficiale Elly” racconta la politica (e giornalista) spoletina, ex assessore alla Cultura e al Turismo della Città dei Due Mondi, successivamente candidata sindaca sempre a Spoleto, segretaria provinciale del Pd (Perugia) e poi subentrata a David Sassoli, nell’europarlamento, nel gennaio del 2022.

Schlein vince con il 51,4%, Bonaccini si ferma al 48,6%. Per le primarie del Pd in regione hanno votato in oltre 17mila

