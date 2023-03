Umbria, mille alunni in meno nelle scuole elementari

03 marzo 2023 a

Il calo demografico svuota le aule. In Umbria, per il 2023-2024, si registrano 1.961 richieste di iscrizione in meno rispetto all’anno scolastico precedente. Il crollo vero e proprio riguarda la primaria (le elementari, per intenderci) dove si sono “persi” un migliaio di alunni, 997 per la precisione.

“Il timore è che a questa contrazione possa corrispondere una diminuzione del numero dei docenti che il Miur metterà a disposizione", spiega Patrizia Basili, coordinatrice provinciale Gilda insegnanti e nella direzione nazionale del sindacato.

Servizio completo nell'edizione del 3 marzo del Corriere dell'Umbria

