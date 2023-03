Lavoro, il comune di Todi assume. Ecco il personale che cerca

02 marzo 2023 a

a

a

Lavoro, il Comune di Todi assume personale. In cinque anni sono state 18 le unità perse. Il potenziamento delle risorse umane prevede l’ingresso nel 2023 di 10 nuovi lavoratori a copertura di diversi profili professionali, in parte già individuati e in parte da definire, nell’ambito dell’approvazione del piano di fabbisogno. Tra le unità individuate, quelle di due operatori esperti, un esecutore amministrativo, quattro istruttori amministrativi; previste due progressioni verticali, due trasformazioni da part time a tempo pieno e l’inserimento di una categoria protetta e di una persona con disabilità (legge 68). Altre tre unità saranno assunte nel 2024.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 2 marzo

Poste Italiane assume sportellisti che conoscono le lingue

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.