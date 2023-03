Perugia, maltratta e deruba il padre disabile: ora sarà processato

Francesca Marruco 02 marzo 2023 a

a

a

A Perugia un padre già fortemente provato dalla vita che, per paura delle angherie del figlio, arrivava a nascondersi in bagno o chiudersi in mansarda. Un uomo anziano e portatore di handicap “incapace di difendersi” dalle vessazioni di quel figlio che ora è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e pure per furto. Per furto perché, in una delle sue aggressioni - tutte finalizzate a ottenere dei soldi dai genitori - si era “avventato” sull’anziano “facendolo cadere a terra” per impossessarsi del portafogli dove custodiva 350 euro. Quello stesso giorno, stando a quanto emerge dalle contestazioni mosse al 48enne, l’uomo aveva utilizzato la carta del libretto del padre prelevando 600 euro. Purtroppo non solo il padre era bersaglio delle sue angherie e delle vere e proprie violenze messe in atto nelle mura di una casa che era diventata un inferno. Anche la mamma, altrettanto anziana, è stata infatti vittima dei maltrattamenti.

Il servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 2 marzo

Omicidio del piccolo Alex, la mamma assassina parla in aula

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.