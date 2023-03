Splendida Cornice, stasera in tv giovedì 2 marzo su Rai 3. Ospiti

02 marzo 2023 a

Splendida Cornice stasera in tv, giovedì 2 marzo, su Rai 3. E' il programma condotto da Geppi Cucciari a colpi di ironia, autoironia e citazioni, partendo dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

In questa puntata un ricordo della tragedia dei migranti di domenica scorsa con Ermal Meta che canterà in studio "Come è profondo il mare" e Peppino Mazzotta, in diretta da Cutro. Si parlerà anche di "Mixed by Erry", film sulla pirateria musicale, con fratelli Frattasio, i veri protagonisti di questa storia tratta da fatti realmente accaduti, quindi un omaggio a Lucio Dalla, per gli ottant'anni dalla nascita, con Noemi e Paola Pallottino, paroliera di Dalla e autrice del testo di "4 marzo 1943". Partendo dagli insulti social a Elly Schlein, poi, si parlerà di body shaming con la rapper Big Mama. Ospite in collegamento Giovanni Floris per parlare del suo ultimo libro e, infine, il nuovo contributo della "Snobo Tv".

"Splendida Cornice" è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura prodotto da Rai Cultura e Itv-Movie. Scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi, Francesca Papasergi. Coordinamento editoriale Felice Cappa. A cura di Paola Gullà e Antonella Vecchiariello. Scenografia di Maurizio Zecchin, produttore esecutivo Elena Milani. La regia è di Alessandro Renna.

