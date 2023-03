John Wick 3 – Parabellum, film stasera in tv giovedì 2 marzo su Rai 2. La trama

02 marzo 2023 a

Stasera in tv, giovedì 2 marzo, su Rai 2 il film John Wick 3 – Parabellum. Regia di Chad Stahelski, come interpreti ha Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne. Con l’imminente uscita di “John Wick 4”, che arriverà nelle sale cinematografiche il 23 marzo, Rai 2 propone Keanu Reeves nei panni dell’infallibile killer che, chiusa la sua carriera di assassino, non riesce mai a sottrarsi all’azione e ai suoi cento nemici. John ha violato una regola della Gran Tavola, l’associazione di assassini di cui faceva parte, che ha raddoppiato la taglia per la sua uccisione. Per cancellare la taglia incontra il Reggente, unico criminale gerarchicamente al di sopra della Gran Tavola. Ma la strada per la redenzione richiederà ancora omicidi e inseguimenti.

