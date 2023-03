Terni, Prisciano quartiere dimenticato. Inquinamento e strade piene di buche

Maria Luce Schillaci 02 marzo 2023 a

A Terni cresce la protesta tra gli abitanti del quartiere Prisciano. “Vogliamo tornare a coltivare i nostri campi, vogliamo allevare i nostri animali sui nostri terreni. Ora basta con questo divieto che ci penalizza da anni". Così affermano a gran voce gli abitanti della zona.

A Prisciano, quartiere a ridosso dell'Acciaieria, i residenti sono sul piede di guerra e chiedono che venga revocata l’ordinanza risalente al 2016 emanata dall’allora sindaco Leopoldo Di Girolamo a seguito delle analisi e dei valori di inquinamento registrati all’epoca in base alle analisi dell’Usl che su quei terreni indicavano la presenza di piombo in concentrazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Ma i problemi riguardano anche le strade piene di buche (nella foto di Stefano Principi) e altri disservizi di cui lunedì 6 marzo parleranno con il vicesindaco, Benedetta Salvati.

