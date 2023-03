Orvieto, sesso con minori in casa d'accoglienza. Ex sacerdote a processo

02 marzo 2023 a

Martedì 28 febbraio, presso il Tribunale di Terni, di fronte al giudice Simona Tordelli, ha avuto luogo la seconda udienza del processo che vede imputato un ex sacerdote di origini pisane. L'accusa nei confronti del 60enne, difeso in sede legale dall'avvocato Emilia Festa, è quella di aver costretto ad atti sessuali alcuni minori extracomunitari ospitati in una casa di accoglienza dell'Orvietano.

A muovere le accuse, in particolare, un ragazzo che all'epoca dei fatti, avvenuti cinque anni fa, aveva 17 anni ed avrebbe subito attenzioni di natura sessuale da parte dell'uomo.

La struttura di accoglienza si è costituita parte civile tramite l’avvocato Nicola Pepe. Già fissata per martedì 28 marzo la prossima udienza.

